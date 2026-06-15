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Общество

Аналитик раскрыл смысл нового закона об авторизации на сайтах

Аналитик Ульянов: закон об авторизации с сервисов РФ предотвратит преступления
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Одобренный Госдумой закон, обязывающий владельцев сайтов авторизовывать пользователей только через российские сервисы, направлен на борьбу с преступлениями, точнее – на профилактику, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил, что зарубежные ресурсы могут не выполнять требования законодательства.

«В целом речь идёт именно о предотвращении преступлений», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что речь идет о прозрачности и возможности запрашивать при необходимости информацию. Так, сервисы, которые находятся в российской юрисдикции, выполнят требования законодательства, а вот зарубежные могут отклониться от этого и не предоставить информацию, пояснил Ульянов.

В то же время он согласился, что нововведение может создать и неудобства – в частности, разработчикам понадобится сменить проверку подтверждений на российские сервисы. Кроме того, у многих пользователей есть старые адреса, которые создавались давно и не использовались, а для других критично важна электронная почта, к которой и привязаны аккаунты. В этом могут также быть неудобства, а об эффективности решения судить пока рано, заключил аналитик.

Напомним, 9 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Если документ вступит в силу, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч – для должностных лиц, а также от 500 до 700 тысяч рублей – для юрлиц.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, обычных пользователей не будут штрафовать – законопроект предусматривает ответственность только для владельцев сайтов в интернете.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную авторизацию самокатчиков через «Госуслуги».

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