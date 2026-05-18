Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В России могут ввести обязательную авторизацию самокатчиков через «Госуслуги»

Минтранс поддержал идею обязательной авторизации самокатчиков через «Госуслуги»
Shutterstock

В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксёненко, ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал «Госуслуги», а также готовит новые меры регулирования отрасли.

Письмо, направленное в адрес парламентария, есть в распоряжении «Газеты.Ru». В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через «Госуслуги» для арендных самокатов, а для личных — создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений ПДД (установка регистрационных номеров при приобретении для личного пользования подобных средств).

В документе говорится, что Минтранс уже реализует «дорожную карту» по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения.

Среди обсуждаемых мер — государственная регистрация электросамокатов, создание реестра СИМ, введение госпошлины за регистрационные действия, а также идентификация пользователей. Кроме того, в министерстве подтвердили, что прорабатывается вопрос запрета использования электросамокатов несовершеннолетними младше 16 лет.

«Сегодня люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. Особенно тревожит ситуация с подростками, которые нередко используют мощные устройства без каких-либо навыков и ответственности, калеча себя и других», — заявил Александр Аксёненко.

По словам депутата, инициатива с авторизацией через «Госуслуги» необходима прежде всего для повышения ответственности пользователей.

«Если человек арендует автомобиль, он проходит идентификацию. С самокатами до сих пор действует фактически анонимная система. Мы считаем, что цифровая идентификация позволит сократить количество нарушений и упростит привлечение к ответственности в случае ДТП», — отметил он.

Тема регулирования СИМ обсуждается на фоне сохраняющейся высокой аварийности. По данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло более 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях погибли 68 человек, еще около 3,4 тыс. получили травмы.

Особенно остро проблема стоит в крупных городах. Москва остается лидером по числу аварий с участием СИМ, хотя в столице в последнее время отмечается снижение показателей благодаря ограничениям скорости и развитию зон автоматического контроля.

Эксперты транспортного рынка отмечают, что власти постепенно движутся к модели, при которой электросамокаты будут регулироваться почти так же, как и другие виды транспорта. Уже сейчас сервисы кикшеринга используют внутренние системы штрафов, ограничения скорости и верификацию пользователей, однако единых федеральных правил пока нет.

«Самокат давно перестал быть развлечением. Это полноценный городской транспорт, а значит, должны быть понятные правила, ответственность и инструменты контроля», — считает Александр Аксёненко.

В Минтрансе подчеркнули, что вопрос авторизации пользователей через «Госуслуги» может быть дополнительно проработан после принятия изменений в ПДД.

Ранее врач перечислила заболевания, с которыми нельзя ездить на электросамокате.

 
Теперь вы знаете
Новые правила открытия вкладов, предупреждение из-за Эболы и туристические навыки у школьников. Что нового к утру 18 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!