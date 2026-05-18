В России могут ввести обязательную авторизацию самокатчиков через «Госуслуги»

В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксёненко, ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал «Госуслуги», а также готовит новые меры регулирования отрасли.

Письмо, направленное в адрес парламентария, есть в распоряжении «Газеты.Ru». В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через «Госуслуги» для арендных самокатов, а для личных — создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений ПДД (установка регистрационных номеров при приобретении для личного пользования подобных средств).

В документе говорится, что Минтранс уже реализует «дорожную карту» по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения.

Среди обсуждаемых мер — государственная регистрация электросамокатов, создание реестра СИМ, введение госпошлины за регистрационные действия, а также идентификация пользователей. Кроме того, в министерстве подтвердили, что прорабатывается вопрос запрета использования электросамокатов несовершеннолетними младше 16 лет.

«Сегодня люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. Особенно тревожит ситуация с подростками, которые нередко используют мощные устройства без каких-либо навыков и ответственности, калеча себя и других», — заявил Александр Аксёненко.

По словам депутата, инициатива с авторизацией через «Госуслуги» необходима прежде всего для повышения ответственности пользователей.

«Если человек арендует автомобиль, он проходит идентификацию. С самокатами до сих пор действует фактически анонимная система. Мы считаем, что цифровая идентификация позволит сократить количество нарушений и упростит привлечение к ответственности в случае ДТП», — отметил он.

Тема регулирования СИМ обсуждается на фоне сохраняющейся высокой аварийности. По данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло более 3,2 тыс. ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях погибли 68 человек, еще около 3,4 тыс. получили травмы.

Особенно остро проблема стоит в крупных городах. Москва остается лидером по числу аварий с участием СИМ, хотя в столице в последнее время отмечается снижение показателей благодаря ограничениям скорости и развитию зон автоматического контроля.

Эксперты транспортного рынка отмечают, что власти постепенно движутся к модели, при которой электросамокаты будут регулироваться почти так же, как и другие виды транспорта. Уже сейчас сервисы кикшеринга используют внутренние системы штрафов, ограничения скорости и верификацию пользователей, однако единых федеральных правил пока нет.

«Самокат давно перестал быть развлечением. Это полноценный городской транспорт, а значит, должны быть понятные правила, ответственность и инструменты контроля», — считает Александр Аксёненко.

В Минтрансе подчеркнули, что вопрос авторизации пользователей через «Госуслуги» может быть дополнительно проработан после принятия изменений в ПДД.

