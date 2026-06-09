Госдума ввела штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно проекту, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей, предусматривающей наказание за неисполнение обязанности по проведению авторизации пользователей при предоставлении доступа к информации. Если документ вступит в силу, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц, а также от 500 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Согласно действующему законодательству, сейчас в стране авторизация пользователей должна проводиться с помощью российского номера телефона, портала «Госуслуги», единой биометрической системы или другой информационной системы, которой владеет гражданин РФ или российские юридическое лицо.

В ходе этого же заседания Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который ограничивает общее количество банковских карт у одного гражданина до 20 и разрешает банкам приостанавливать подозрительные транзакции.

Ранее стало известно, что в России могут ввести авторизацию самокатчиков через «Госуслуги».