В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за авторизацию через зарубежные сервисы

Обычных пользователей не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале в мессенджере «Макс».
«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — написал депутат.
Боярский добавил, что законопроект предусматривает ответственность только для владельцев сайтов в интернете. Ими могут быть юридические, должностные и физические лица. В связи с этим абсолютное большинство граждан эти изменения не коснутся, отметил глава думского комитета.
При этом сам механизм авторизации был определен ранее поправками в Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, напомнил депутат. Всего сейчас предусмотрено четыре способа авторизации: через номер телефона, биометрию, «Госуслуга» и другие российские сервисы.
Несколькими часами ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Если документ вступит в силу, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц, а также от 500 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.
Ранее стало известно, что в России могут ввести авторизацию самокатчиков через «Госуслуги».