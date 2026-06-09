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Общество

В Госдуме объяснили, кого будут штрафовать за авторизацию через зарубежные сервисы

Боярский: граждан не будут штрафовать за авторизацию через зарубежные сервисы
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Обычных пользователей не будут штрафовать за авторизацию на сайтах через зарубежные сервисы. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем канале в мессенджере «Макс».

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — написал депутат.

Боярский добавил, что законопроект предусматривает ответственность только для владельцев сайтов в интернете. Ими могут быть юридические, должностные и физические лица. В связи с этим абсолютное большинство граждан эти изменения не коснутся, отметил глава думского комитета.

При этом сам механизм авторизации был определен ранее поправками в Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, напомнил депутат. Всего сейчас предусмотрено четыре способа авторизации: через номер телефона, биометрию, «Госуслуга» и другие российские сервисы.

Несколькими часами ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов. Если документ вступит в силу, размер штрафа составит от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц, а также от 500 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Ранее стало известно, что в России могут ввести авторизацию самокатчиков через «Госуслуги».

 
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