Суд Осло отправил сына норвежской кронпринцессы в тюрьму

Окружной суд Осло приговорил 29-летнего Мариуса Борга Хёйби, сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщил общественный вещатель NRK.

В марте прокуратура требовала для Хёйби семь лет лишения свободы.

Сын кронпринцессы обвинялся в нескольких преступлениях, самыми тяжкими были четыре изнасилования. Суд оправдал его по двум из этих случаев.

Сам подсудимый отрицал все случаи изнасилования, но признавал вину в более мелких нарушениях закона.

Хёйби задержали в августе 2024 года, когда он находился в машине рядом с пострадавшей по другому делу. СМИ сообщали, что в стену спальни пострадавшей был воткнут нож, а в крови мужчины обнаружили следы различных наркотических веществ. Через 10 дней после инцидента Хёйби выпустил официальное заявление, в котором признал свою вину, публично извинился и рассказал, что разгромил квартиру девушки и нанес ей побои под воздействием алкоголя и наркотиков. Он также заявил, что страдает от душевных заболеваний.

Хёйби — старший сын кронпринцессы Метте-Марит от предыдущих отношений и пасынок наследника престола Норвегии, кронпринца Хокона. Он не имеет королевского титула.

Ранее экс-супругу скандального принца Эндрю отговаривали от публикации мемуаров.