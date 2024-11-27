Обвиненного в изнасиловании сына норвежской кронпринцессы отпустили из-под стражи

Обвиняемого в изнасиловании старшего сына наследной принцессы Норвегии Метте-Марит — 27-летнего Мариуса Борга Хейби — освободили из-под стражи. Об этом пишет The Independent.

Однако в то же время полиция Осло начала расследование нового предполагаемого преступления, в котором принца еще не обвиняли. Подробности о новых обвинениях пока не поступали.

Пасынку кронпринца предъявили предварительное обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Молодой человек не впервые оказывается за решеткой — в этом году 27-летнего мужчину уже дважды задерживали по разным обвинениям.

Согласно заявлению норвежской полиции, преступление пасынка наследника престола кронпринца Хокона заключается в «сексуальном контакте с персоной, находившейся без сознания или неспособной противостоять контакту по иной причине». Борг Хейби, у которого и ранее были проблемы с законом, вину не признал. Как рассказал его адвокат, предварительное обвинение против мужчины выдвинула не одна из предполагаемых жертв, а представители правопорядка. Задержали пасынка кронпринца Хокона в тот момент, когда он находился в машине с пострадавшей по другому его делу — по нему Борга Хейби задерживали в августе этого года.

Тогда полиция Осло прибыла в центр города по вызову — сообщалось о нарушении порядка в квартире местной жительницы. Детали официально не разглашались, однако СМИ писали, что в стену спальни женщины был воткнут нож, а в крови Борга Хейби обнаружили следы различных наркотических веществ. Тем не менее полиция заявляла, что, по ее информации, жертва, которая находилась в отношениях с напавшим на нее Хейби, не получила серьезных увечий.

Через 10 дней после инцидента сын кронпринцессы Метте-Марит выпустил официальное заявление, в котором признал свою вину, публично извинился и рассказал, что разгромил квартиру девушки и нанес ей побои под воздействием алкоголя и наркотиков. Он также заявил, что страдает от душевных заболеваний.

Ранее в Норвегии принцесса отказалась от престола и вышла замуж за колдуна.