В Роспотребнадзоре высказалась о рисках передачи опасных лихорадок

Роспотребнадзор не допускает передачи опасных лихорадок внутри России. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что существуют лихорадки, которые передаются через насекомых, поэтому вне зависимости от местонахождения необходимо избегать укусов комаров любого вида.

В апреле сообщалось, что в России разработана вакцина от лихорадки Денге. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова уточнила, что вакцина была разработана по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

Роспотребнадзор до этого исключил распространение лихорадки Денге в России, несмотря на выявление заболевания у россиянки, вернувшейся из Южной Африки. При этом в ведомстве призвали при посещении стран Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна избегать мест скопления стоячей воды, где размножаются комары, — именно их укус является основным путем передачи инфекции.

Ранее академик назвал две причины всплеска заболеваемости гемофильной инфекцией в России.