Россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные

Россиян ожидают еще две короткие рабочие недели в ноябре и декабре 2026 году

Россиян ожидают две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября, а также с 5 по 6 ноября. В середине недели россияне отметят День народного единства.

В конце 2026 года россиян ждет трехдневная рабочая неделя: она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники.

Минтруд России уже опубликовал проект производственного календаря на 2027 год. Согласно ему, в следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. При этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году.

До этого сообщалось, что россиян на пятидневке летом ждут 65 рабочих дней и 27 выходных дней. Это самое длинное рабочее лето за последние три года, рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Ранее в России захотели объединить майские праздники.