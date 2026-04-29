В России захотели объединить майские праздники

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет части январских выходных. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, в новогодние праздники россияне, например, будут отдыхать до 7 января. Часть из этих дней можно перенести на май, сказал член ОП.

Он обратил внимание, что многие россияне берут отпуска и отгулы, чтобы продлить майские каникулы. Этот период весны является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха, подчеркнул Гриб.

«Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их», — отметил он.

Также представитель ОП выразил мнение, что такое нововведение сделало бы систему праздничных дней более удобной.

До этого член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила, что майские праздники в текущем году продлятся с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. По ее словам, именно за счет переносов выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы.

