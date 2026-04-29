Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России захотели объединить майские праздники

Представитель ОП России Гриб предложил объединить майские праздники
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил объединить майские праздники и сделать их непрерывными с 1 по 9 мая за счет части январских выходных. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, в новогодние праздники россияне, например, будут отдыхать до 7 января. Часть из этих дней можно перенести на май, сказал член ОП.

Он обратил внимание, что многие россияне берут отпуска и отгулы, чтобы продлить майские каникулы. Этот период весны является более удобным с точки зрения сезонной активности и планирования семейного отдыха, подчеркнул Гриб.

«Я бы 3–4 дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их», — отметил он.

Также представитель ОП выразил мнение, что такое нововведение сделало бы систему праздничных дней более удобной.

До этого член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб напомнила, что майские праздники в текущем году продлятся с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая. По ее словам, именно за счет переносов выходных с мая на январь стали возможны длинные новогодние каникулы.

Ранее россияне рассказали, чем планируют заняться на майские праздники.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!