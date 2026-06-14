Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Число жертв Эболы в Африке превысило 180

Reuters: от Эболы в ДРК погиб 181 человек
Arlette Bashizi/Reuters

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 782, за последние сутки было зарегистрировано 72 новых случая, передает Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

По последним данным, в 181 случае лихорадка привела к летальному исходу. Вспышка все еще ограничена тремя провинциями на востоке ДРК — Итури, Северным Киву и Южным Киву. Однако зоны распространения Эболы в них постепенно расширяются.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС в области здравоохранения из-за лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Статус «(не) свободен». Как понять, что вы угодили в ловушку отношений без обязательств
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!