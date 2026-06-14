Число жертв Эболы в Африке превысило 180

Reuters: от Эболы в ДРК погиб 181 человек

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 782, за последние сутки было зарегистрировано 72 новых случая, передает Reuters со ссылкой на данные правительства страны.

По последним данным, в 181 случае лихорадка привела к летальному исходу. Вспышка все еще ограничена тремя провинциями на востоке ДРК — Итури, Северным Киву и Южным Киву. Однако зоны распространения Эболы в них постепенно расширяются.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС в области здравоохранения из-за лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.