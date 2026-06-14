В Минздраве рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Самаре

Минздрав: пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре

Пять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения России по Самарской области.

Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших двое несовершеннолетних детей.

По информации Минздрава, инцидент произошел в доме на улице XXII Партсъезда.

До этого сообщалось, что в многоэтажке в Самаре произошел взрыв бытового газа и началось возгорание.

В прошлом марте в результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома в Севастополе повреждения получили как минимум шесть домов. Стекла, выбитые взрывной волной, разлетелись на десятки метров. Точечные повреждения окон были видны еще минимум в четырех ближайших домах.

При взрыве не выжила хозяйка квартиры, где находился эпицентр взрыва. Ее сын пропал без вести. В наиболее пострадавшем доме №14 на улице Павла Корчагина выгорели 10 квартир, были разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами.

Ранее в Дагестане мужчина предотвратил взрыв, учуяв запах газа.