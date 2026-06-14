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Общество

В Самаре произошел взрыв газа в многоэтажке, повреждены квартиры

В Самаре после хлопка бытового газа в многоэтажке начался пожар
Telegram-канал «SHOT»

В многоэтажке в Самаре произошел хлопок бытового газа и началось возгорание. Об этом сообщает в Telegram-канале областная прокуратура.

По предварительной информации, инцидент произошел в доме на улице XXII Партсъезда в квартире на первом этаже. Там повреждены жилые помещения.

В ведомстве заявили, что власти решают вопрос о размещении семей из пострадавших квартир. В школе №163 уже организован пункт временного размещения людей.

В прошлом марте в результате взрыва в квартире на первом этаже жилого дома в Севастополе повреждения получили как минимум шесть домов. Стекла, выбитые взрывной волной, разлетелись на десятки метров. Точечные повреждения окон были видны еще минимум в четырех ближайших домах.

При взрыве не выжила хозяйка квартиры, где находился эпицентр взрыва. Ее сын пропал без вести. В наиболее пострадавшем доме №14 на улице Павла Корчагина выгорели 10 квартир, были разрушены внутренние перекрытия и конструкции между первым и третьим этажами.

Ранее в Дагестане мужчина предотвратил взрыв, учуяв запах газа.

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