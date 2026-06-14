В Армении задержали мужчину, осквернившего мемориал «Мать Армения» в городе Гюмри, посвященный героям Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на МВД республики.

С плит памятника были оторваны позолоченные буквы с названиями городов-героев ВОВ. По данным МВД, уголовное дело возбудили 11 июня. В результате оперативно-следственных мероприятий выяснили, что 9 июня около 41-летний житель 2-го района Муша города Гюмри оторвал буквы от памятников. Утром 14 июня его задержали и доставили в Ширакское областное управление уголовного розыска. Там он признался в содеянном, сообщили в министерстве.

До этого в Ереване вандалы осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Уроженец столицы Самвел Ширинян опубликовал видео, на котором срывает с венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. Позже он объяснил, что так отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

Ранее в Ереване вандалы осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне.