В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

Уроженец армянской столицы Самвел Ширинян опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись, на которой он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю.

Комментируя свой поступок, мужчина заявил, что у блокады Ленинграда не было документации. Так он отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

До этого в Краснодарском крае неизвестные подожгли венок на пламени Вечного Огня.

В ноябре сообщалось, что вандалы осквернили памятные знаки в честь жертв нацистов в немецком Дрездене.

В Одессе также был зафиксирован случай вандализма на Думской площади. Неизвестные решили залить постамент памятника русскому писателю Александру Пушкину красной краской. По информации украинских СМИ, это сделал местный альтернативный художник.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество снесенных в Европе памятников советским воинам.