В Ереване вандалы осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы осквернили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в парке Победы в Ереване. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, фото и видео появились в армянских соцсетях. На кадрах видно, что венки, которые возложили к мемориалу 23 февраля, сломаны и разбросаны. Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали инцидент.

До этого «Sputnik Армения» сообщал, что в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда.

Уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись, на которой он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. Позже он объяснил, что таким образом отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Нагорном Карабахе не были задокументированы этнические чистки армян.

Также 15 января в Краснодарском крае неизвестные подожгли венок на пламени Вечного Огня.

Ранее в Ставропольском крае дети забросали снежками Вечный огонь.