Десятки самолетов задержали в российских аэропортах

ТАСС: более 40 самолетов задерживается в аэропортах Краснодарского края

Более 40 самолетов задерживаются в аэропортах Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС.

«На вылет из Сочи задерживаются 12 рейсов, в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — 18 рейсов», — говорится в публикации.

Кроме того, шесть рейсов на вылет и восемь на прилет задерживаются в Геленджике и Краснодаре.

14 июня ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании.

Утром 14 июня министерство обороны России заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России за ночь.

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