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Общество

Московские аэропорты работают с ограничениями

Аэропорты Жуковский и Домодедово работают с ограничениями
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский, аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства», — говорится в публикации.

В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании. В пресс-службе добавили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Несколько часов назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу.

12 июня Москва подверглась массированному налету украинских беспилотников. Как сообщал Собянин, средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 27 дронов.

Ранее сообщалось, что иностранные авиакомпании больше не смогут заправляться впрок в аэропортах России.

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