Генерал объяснил, почему Украине не удастся блокировать Крым

Украина не сможет организовать блокаду Крымского полуострова, в Киеве это понимают. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, Киев не достигнет цели «обесточить продуктовые запасы Крыма», поскольку у него не хватит на это ресурсов. Москва, в свою очередь, держит постоянную связь с полуостровом, а «логистика работает хорошо, есть различные сухопутные пути», указал военный.

«Есть железнодорожное сообщение, морское, сухопутное. Путь снабжения продовольствием, медикаментами и товарами, а также системами ПВО налажен. Реально сделать блокаду у Украины не получится, они сами это понимают», — заявил Попов.

До этого командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявлял, что Украина планирует полностью изолировать Крым от России, перерезав сухопутный коридор, по которому снабжается полуостров. По его словам, интенсивность движения по Новороссийской трассе — ключевому маршруту снабжения российских войск — за месяц якобы сократилась более чем на две трети.

Ранее стала известна реакция Зеленского на национализацию его квартиры в Крыму.