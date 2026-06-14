Аэропорт Иванова приостановил работу

В аэропорту Иванова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Иванова (Южный) ввели временные ограничения на полеты. Об этом в «Максе» сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Меры предосторожности ввели ради безопасности полетов, объяснили в ведомстве.

До этого ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Жуковский. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании.

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