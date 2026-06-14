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Общество

Уголовное дело возбудили в подмосковном Одинцове после смертельного ДТП

МВД: следователи возбудили дело после смертельного ДТП с иномарками в Одинцове
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в подмосковном Одинцове, в которой погибли три человека. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

ДТП произошло 13 июня. На 3-м км автодороги Кубинка--Наро-Фоминск столкнулись легковые автомобили марки «Рено» и «БМВ», после чего последний загорелся. Изначально сообщалось, что погибли два человека — еще до приезда на место медиков. Впоследствии выяснилось, что один пострадавший скончался в машине скорой помощи. Еще одна женщина получила травмы, она госпитализирована.

Еще одна авария произошла в тот день в Одинцовском городском округе — с участием самосвала и маршрутки. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами.

Ранее автомобиль врезался в центр госуслуг в Москве.

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