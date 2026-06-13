В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье

Кузнецов: 6 из 19 пострадавших в ДТП в Одинцово находятся в тяжелом состоянии

Шестеро из 19 пострадавших, госпитализированных после ДТП с маршруткой в подмосковном Звенигороде, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

По его словам, для лечения пациентов «проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров».

Он отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным ГУ МВД по Московской области, число пострадавших в ДТП выросло до 21 человека. Также в аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

13 июня в подмосковном Звенигороде (Одинцовский городской округ) произошла авария с участием самосвала и маршрутки. По предварительным данным, водитель большегрузного самосвала выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами.

В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее муж пострадавшей в ДТП с маршруткой раскрыл подробности аварии.