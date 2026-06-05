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Автомобили

Автомобиль протаранил центр госуслуг в Москве

МК: в Москве автомобиль врезался в здание центра госуслуг
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Новой Москве автомобиль протаранил здание центра предоставления госуслуг. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Автомобиль врезался в здание центра госуслуг в поселении Филимонковское (Новая Москва). Водитель заблокирован, его пытаются извлечь из авто», — отмечается в публикации.

О причинах ДТП и наличии других пострадавших не сообщается.

До этого было опубликовано видео с места ночного ДТП с блогершей Энди Кикнадзе.

По предварительной информации, водитель BMW, в котором ехала блогер, не справился с управлением и врезался в столб. Двух пассажиров, включая блогершу, госпитализировали, водителя BMW спасти не удалось.

Ранее в Госдуме призвали бороться с водителями, незаконно пользующимися знаками «Инвалид».

 
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