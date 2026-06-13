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Автомобили

Выросло число погибших в ДТП в Одинцово

В Одинцово число погибших в ДТП с двумя иномарками выросло до трех
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Число погибших в ДТП в подмосковном Одинцово выросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«В результате аварии два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи», — сказано в сообщении.

Накануне вечером на 3 километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск произошло ДТП. Автомобиль Renault столкнулся с BMW. В результате погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

13 июня в подмосковном Звенигороде (Одинцовский городской округ) произошла авария с участием самосвала и маршрутки. По предварительным данным, водитель большегрузного самосвала выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами.

В отношении водителя грузовика, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ.

Ранее автомобиль протаранил центр госуслуг в Москве.

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