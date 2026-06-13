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Армия

На Кубани при атаке украинских дронов загорелся морской терминал

В Темрюкском районе при атаке дронов ВСУ загорелся морской терминал
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Ночью 13 июня украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Темрюкский район Краснодарского края. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» губернатор Вениамин Кондратьев.

«В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале», — написал он.

По данным губернатора, один человек в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины не выжил, Кондратьев выразил соболезнования его семье. Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека — им сейчас оказывают помощь.

Пожар тушат 96 человек, задействовано более 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы, добавил Кондратьев.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Он призвал жителей покинуть открытые пространства, оставаться в безопасных местах и беречь себя.

Ранее Крымский мост закрыли для автотранспорта.

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