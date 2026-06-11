Режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ

В Краснодаре ввели локальный режим ЧС в многоэтажке, пострадавшей от атаки БПЛА

Власти Краснодара ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в многоквартирном доме, который пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным оперштаба, оценочные комиссии установили, что повреждены 11 квартир, выбиты стекла более чем у 20 окон и 17 лоджий. Спасатели продолжают помогать жителям — территорию уже убрали, опасные конструкции демонтировали.

«Семью из квартиры, которая наиболее пострадала, заселили в пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

В оперштабе также сообщили, что власти помогут жильцам восстановить утерянные документы.

О попадании обломков БПЛА в многоквартирный дом сообщил ночью 11 июня губернатор края Вениамин Кондратьев. По его словам, регион отражал атаку, беспилотная опасность была объявлена на всей территории края. В результате попадания произошло возгорание.

Позже мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил, что обломки упали в Центральном внутригородском округе. В Северском районе обломки дронов упали на территории Афипского НПЗ, также повреждены частные домовладения и газовая магистраль.

Ранее оперштаб опубликовал кадры с последствиями ночной атаки ВСУ в Краснодаре.