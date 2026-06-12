Количество атаковавших Москву БПЛА достигло 27

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Его пост опубликован в 23:16.
Таким образом, столицу в течение пятницы, 12 июня, пытались атаковать уже 27 дронов. Прошлый налет был зафиксирован в 19:45.
До этого Брянскую область атаковали 62 БПЛА, их нейтрализовали средства ПВО (противовоздушной обороны), подразделения Росгвардии и добровольцы бригады «БАРС-Брянск».
На этом фоне врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в городе Стародуб женщина была ранена при налете FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Ее доставили в больницу.
В поселке Суземка двое жителей пострадали при налете дрона-камикадзе. Один из них не выжил из-за тяжести ранения, добавил чиновник. Он призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности.
Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.