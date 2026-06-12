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Армия

Количество атаковавших Москву БПЛА достигло 27

Собянин: сбиты еще два дрона, летевших на Москву
Ilya Galakhov/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин написал на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации еще двух БПЛА противника, летевших к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Его пост опубликован в 23:16.

Таким образом, столицу в течение пятницы, 12 июня, пытались атаковать уже 27 дронов. Прошлый налет был зафиксирован в 19:45.

До этого Брянскую область атаковали 62 БПЛА, их нейтрализовали средства ПВО (противовоздушной обороны), подразделения Росгвардии и добровольцы бригады «БАРС-Брянск».

На этом фоне врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в городе Стародуб женщина была ранена при налете FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота). Ее доставили в больницу.

В поселке Суземка двое жителей пострадали при налете дрона-камикадзе. Один из них не выжил из-за тяжести ранения, добавил чиновник. Он призвал жителей приграничья соблюдать меры безопасности.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

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