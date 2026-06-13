Иностранные авиакомпании больше не смогут заправляться впрок в аэропортах РФ

Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде российских городов. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Согласно рекомендациям Росавиации, объем поставки топлива не превысит количества, необходимого для полета, а заправка будет производиться только после согласования с поставщиком. Такие правила действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях.

В Росавиации сообщили, что из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Кроме того, при посадке на запасных аэродромах авиакомпании начали дозаправляться в объемах, значительно превышающих необходимые для дальнейшего полета. Это, в свою очередь, повлияло на планирование поставок и логистику энергоресурсов для ряда аэропортов. В Росавиации подчеркнули, что обеспечение топливом отечественных бортов остается в приоритете, особенно в летний период.

Ранее экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке.