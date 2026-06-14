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Общество

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги (Грабцево). Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 01:44 мск.

11 июня авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропортах юга России и продолжительных закрытий маршрутов в московской воздушной зоне. В компании отмечали, что часть рейсов была задержана или отменена. Там подчеркивали, что службы «Победы» осуществляют работу в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами.

Днем 12 июня в аэропорту Пскова также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 57 рейсов.

Ранее власти объяснили, почему Россия не запускает рейсы в Бразилию.

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