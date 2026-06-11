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Общество

Авиакомпания «Победа» предупредила об изменениях в расписании

Компания «Победа» корректирует расписание в связи с ограничениями в аэропортах
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропортах юга России и продолжительных закрытий маршрутов в московской воздушной зоне, сообщил перевозчик.

«В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах юга РФ, а также продолжительными закрытиями маршрутов в московской воздушной зоне, «Победа» вынужденно корректирует расписание полетов», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что часть рейсов задержана или отменена. Там подчеркнули, что службы «Победы» осуществляют работу в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами.

До этого в двух аэропортах московского транспортного узла — Внуково и Домодедовосняли действующие ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились в 05:41 мск для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Центре биометрических технологий раскрыли, как биометрическая посадка увеличила скорость прохода пассажиров.

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