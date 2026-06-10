Власти объяснили, почему Россия не запускает рейсы в Бразилию

Минэкономразвития: прямые перелеты из России в Бразилию пока нерентабельны

Запуск прямых авиарейсов между Россией и Бразилией в ближайшее время не планируется. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его словам, сейчас необходимости в открытии такого маршрута нет. Он отметил, что пассажиры могут пользоваться удобными стыковочными рейсами через Турцию и государства Ближнего Востока.

Кондратьев пояснил, что для запуска прямого авиасообщения необходимо обеспечить достаточную коммерческую загрузку самолетов. По его оценке, говорить о выходе на окупаемость рейсов из Москвы в Бразилиа или другие бразильские города пока преждевременно.

Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что на данный момент предпосылок для открытия прямых рейсов между двумя странами нет.

Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос до этого заявлял, что Москва и Бразилиа ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. По его словам, запуск прямых рейсов возможен в будущем. Сегодня представители двух государств обсуждают, что в первую очередь следует сделать правительствам, а затем компаниям, чтобы наладить прямое авиасообщение.

Ранее в АТОР рассказали, куда россияне смогут летать летом без пересадок.