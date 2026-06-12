В аэропорту Сочи массово задерживаются рейсы

В аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 57 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет задерживаются 26 рейсов. Четыре рейса задерживаются в Москву, три — в Самару, два — в Нижний Новгород, Челябинск и Казань. По одному рейсу задерживаются в Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень, Иваново, Ижевск, Омск, Саратов, Екатеринбург и Нижнекамск. Кроме того, вовремя не вылетели самолеты в Ереван (Армения), Стамбул (Турция), Газипашу (Турция), Анталью (Турция), Газипашу (Турция).

На прилет задержан 31 рейс. Четыре рейса задерживаются из Челябинска, три — из Самары. По два самолета задерживаются из Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Антальи. Не вылетели по расписанию по одному рейсу из Перми, Пензы, Ноябрьска, Омска, Ижевска, Красноярска, Кемерова, Саратова, Новокузнецка, Казани, Иванова, Нижнекамска, Еревана и Стамбула.

11 июня авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропортах юга России и продолжительных закрытий маршрутов в московской воздушной зоне. В компании отмечали, что часть рейсов была задержана или отменена. Там подчеркивали, что службы «Победы» осуществляют работу в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами.

Ранее власти объяснили, почему Россия не запускает рейсы в Бразилию.