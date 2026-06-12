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Общество

Аэропорт Пскова приостановил работу

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты
Telegram-канал «Аэропорт Псков»

В аэропорту Пскова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются вылет и прилет 57 рейсов. На вылет задерживаются 26 рейсов, на прилет задержан 31 рейс.

11 июня авиакомпания «Победа» сообщила, что корректирует расписание из-за временных ограничений в аэропортах юга России и продолжительных закрытий маршрутов в московской воздушной зоне. В компании отмечали, что часть рейсов была задержана или отменена. Там подчеркивали, что службы «Победы» осуществляют работу в усиленном режиме, обеспечивая информирование и обслуживание клиентов в соответствии со стандартами авиакомпании и федеральными авиационными правилами.

Ранее над Россией сбили 231 беспилотник.

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