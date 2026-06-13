СМИ сообщили о пожаре в хостеле в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье произошел пожар в хостеле

В Подмосковье загорелся хостел. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

«Сильный пожар произошел в поселке Чкалово в Люберцах. По словам очевидцев, горит хостел «Чкалофф», — говорится в публикации.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

13 июня пожар возник на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион» на озере Арахлей в Забайкалье. По данным регионального управления МЧС, 71 человека эвакуировали, в их числе 63 ребенка и восемь взрослых.

Возгорание оперативно локализовали на площади 200 кв. м., спустя 2,5 часа пожар был полностью потушен. К борьбе с огнем привлекли 24 пожарных и 11 единиц, уточнили в ведомстве.

В начале июня в подмосковном Звенигороде загорелась кровля многоэтажного жилого дома. Возгорание произошло в шестиэтажном здании на Почтовой улице. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что из горящего здания эвакуировали 80 человек. Огонь тушили более 30 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее в Марий Эл полностью сгорел склад площадью 8 тысяч квадратных метров.