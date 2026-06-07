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Общество

В Марий Эл полностью сгорел склад площадью 8 тысяч квадратных метров

ГУ МЧС Марий Эл сообщило о потушенном пожаре на крупном складе в Волжском

В Волжске — втором по величине городе республики Марий Эл — сгорело складское помещение площадью около 8 тысяч метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС на своей странице в VK.

В сообщении уточняется, что возгорание в складских помещениях на Йошкар-Олинском шоссе произошло сегодня ранним утром — около 05:10 по местному времени. На тушение выезжали 47 человек с 14 единицами техники.

Пострадавших нет, но имущество внутри сгоревшего ангара полностью уничтожено огнем. На момент публикации сообщения пожарные проводили проливку и разбор обрушившихся конструкций.

Причина возгорания устанавливается, ход расследования взяла под контроль Волжская межрайонная прокуратура. Об этом сообщается в ее канале в мессенджере Макс.

Судя по картам, Йошкар-Олинское шоссе находится вблизи городской черты Волжского, там расположено несколько промышленных зон, склады с автозапчастями, крупные магазины мебели и другие торговые точки со своими складскими помещениями.

Ранее на Ставрополье потушили пожар на мусорном полигоне.

 
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