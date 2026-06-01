В Подмосковье огонь охватил 300 квадратных метров в жилой многоэтажке

МЧС: из горящей многоэтажки в Звенигороде эвакуировали 80 человек

В подмосковном Звенигороде произошел пожар на кровле многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло в шестиэтажном здании на Почтовой улице. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. В МЧС уточнили, что из горящего здания эвакуировали 80 человек. Борьбу с огнем ведут более 30 спасателей и 12 единиц техники.

Пресс-служба Мособлпожспаса в мессенджере «Макс» сообщила, что возгорание началось во время ремонтных работ. Пламя распространилось на кровлю.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно открытое горение и густой дым. Местные жители рассказали о едком запахе гари. Предварительно, жильцов дома эвакуировали до распространения огня.

Позже в местной администрации уточнили, что возгорание произошло в квартире на шестом этаже. Суммарно пострадали квартиры 40 жителей дома. На данный момент решается вопрос с их временным размещением.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелись четыре квартиры в жилом доме.