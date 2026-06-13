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Общество

Еще один московский аэропорт перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что введение особого режима работы связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — добавили в Росавиации.

Незадолго до этого пресс-служба сообщила, что Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани.

Также 13 июня Росавиация рассказала об отмене ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика.

Ранее власти объяснили, почему Россия не запускает рейсы в Бразилию.

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