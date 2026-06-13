Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

О приостановке работы Домодедово стало известно накануне вечером. Другие столичные аэропорты — Внуково и Шереметьево — также временно не принимали и не отправляли рейсы. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника на подлете к городу.

Утром 13 июня Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины над 14 российскими регионами, в том числе над Московским регионом.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.