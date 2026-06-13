Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

О приостановке работы Домодедово стало известно накануне вечером. Другие столичные аэропорты — Внуково и Шереметьево — также временно не принимали и не отправляли рейсы. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника на подлете к городу.

Утром 13 июня Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО ночью обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины над 14 российскими регионами, в том числе над Московским регионом.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!