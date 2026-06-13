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Общество

Один из аэропортов на юге России начал принимать самолеты

Росавиация: аэропорт Геленджика возобновил работу
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в «Макс» сообщает Росавиация.

Ограничения вводились в ночь на 13 июня с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Сочи и Краснодара (Пашковский) также сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов: Пашковский временно приостановил работу вечером 12 июня, воздушную гавань Сочи закрыли в 01:58 мск 13 июня.

Накануне на фоне беспилотной опасности аэропорт Пскова также приостанавливал работу.

В Минообороны ранее сообщили, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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