Один из аэропортов на юге России начал принимать самолеты

В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в «Макс» сообщает Росавиация.

Ограничения вводились в ночь на 13 июня с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Сочи и Краснодара (Пашковский) также сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов: Пашковский временно приостановил работу вечером 12 июня, воздушную гавань Сочи закрыли в 01:58 мск 13 июня.

Накануне на фоне беспилотной опасности аэропорт Пскова также приостанавливал работу.

В Минообороны ранее сообщили, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.