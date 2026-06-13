Один из аэропортов на юге России начал принимать самолеты

В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в «Макс» сообщает Росавиация.
Ограничения вводились в ночь на 13 июня с целью обеспечения безопасности полетов.
До этого в аэропортах Сочи и Краснодара (Пашковский) также сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов: Пашковский временно приостановил работу вечером 12 июня, воздушную гавань Сочи закрыли в 01:58 мск 13 июня.
Накануне на фоне беспилотной опасности аэропорт Пскова также приостанавливал работу.
В Минообороны ранее сообщили, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.