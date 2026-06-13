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Общество

На Запорожской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки ВСУ

На ЗАЭС заявили, что ситуация на объекте находится под контролем
Reuters

Ситуация на Запорожской АЭС находится под контролем после атаки украинских войск на транспортный цех. Об этом рассказала пресс-служба станции в мессенджере «Макс».

«Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме», — говорится в публикации.

В пресс-службе уточнили, что радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений.

Как сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об атаке ВСУ на транспортный цех.

8 июня постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что нежелание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС поощряет украинские войска продолжать удары.

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что до серьезной катастрофы на станции остается всего один шаг, однако Запад, похоже, считает, что сможет оставаться в стороне в случае ядерной аварии.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку в непосредственной близости от ЗАЭС.

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