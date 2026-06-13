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Общество

Огромная промоина образовалась на одной из дамб в Краснодарском крае

В Крымском районе Кубани на реке размыло дамбу

На дамбе на реке Кубань в районе хутора Западного образовалась огромная промоина. Об этом сообщает администрация Крымского района Краснодарского края.

Уточняется, что сейчас длина промоины составляет 80 метров. В администрации добавили, что в связи с этим сброс воды с Краснодарского водохранилища снижен.

«Когда уровень воды сравняется с прораном (промоиной) – станет возможно проводить работы по его ликвидации», – резюмировали местные власти.

В марте этого года на Дагестан обрушились сильные наводнения, вызванные продолжительными и мощными ливнями. В нескольких городах и районах республики ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сообщалось, что на Геджухском водохранилище прорвало земляную дамбу. В связи с этим пришлось эвакуировать более 4000 человек.

В результате разгула стихии пострадало более 6200 граждан. 14 апреля в Дагестане создали оперативную мобильную группу по выявлению оползневых процессов – в нее включили геологов, сотрудников МЧС РФ и министерства строительства.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.

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