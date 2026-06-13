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Общество

Четырехлетний мальчик и мужчина погибли на Волге во время катания на сапбордах

В Татарстане мужчина погиб, пытаясь спасти мальчика после катания на сапбордах
МЧС России

В Татарстане мужчина погиб, пытаясь спасти мальчика, упавшего в реку во время катания на сапбордах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Трагедия произошла у СНТ «Щурячий» в поселке Октябрьский в Зеленодольском районе. Компания из двоих взрослых и троих детей восьми, пяти и четырех лет катались по Волге на сапбордах. Во время катания один из сапов опрокинулся, дети оказались в воде. Двоих из них удалось спасти. При попытке вытащить из воды самого маленького ребенка утонул и мужчина.

Тела обоих были найдены в 50 метрах от берега и на глубине восьми метров. Выяснилось, что на погибших не было спасательных жилетов.

В МЧС напомнили, что жилет может спасти жизнь, его нужно надевать на каждого, кто пользуется беспалубными судами типа водных лыж и сапбордов, а за детьми требуется дополнительный контроль.

До этого в Бурятии подросток утонул на глазах у взрослых, нырнув из лодки в озеро. Сообщалось, что взрослые занимались на берегу рыбалкой, а дети самостоятельно отплыли к центру водоема на лодке и стали оттуда прыгать в воду.

Ранее в США мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.

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