NYP: в США отец смотрел сериал, пока его сын тонул в реке

В США мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал, пишет New York Post.

По версии следствия, Аарон Полсен смотрел сериал, пока его сын Дейн без присмотра вышел через заднюю дверь дома и направился к реке неподалеку.

Мальчик пропал, а отец заметил его отсутствие лишь спустя примерно 15 минут. Позже на берегу реки нашли следы ребенка и его игрушку.

Поиски ребенка продолжались 11 дней. В итоге тело мальчика обнаружили в реке водолазы.

Следователи также выяснили, что соседи и раньше жаловались на родителей ребенка. По их словам, дети нередко оставались без присмотра на улице, а однажды двухлетнего Дейна нашли одного возле шоссе — в подгузнике и свитере.

Cам Аарон отрицает все обвинения и считает себя невиновным.

