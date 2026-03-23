Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В аэропорту задержали казанца, летевшего к террористам

Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Казани при попытке вылететь за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «В Татарстане поймут».

По данным источника, мужчину задержали прямо в аэропорту. Как уточняется, он собирался пересечь границу, чтобы вступить в террористическую организацию.

Следствие установило, что житель Казани оказался под влиянием радикальной идеологии после переписки с вербовщиком из запрещенной группы.

До этого гражданину России Игорю Кульженкову, передававшему Киеву данные об объектах Минобороны РФ, вынесли приговор. По данным ФСБ, мужчину задержали в марте 2025 года. Следствие установило, что в сентябре 2024 года он через Telegram сам вышел на связь с представителем украинских спецслужб.

В ходе переписки мужчина согласился на сотрудничество, направленное против безопасности России. По заданию куратора Кульженков собирал и передавал сведения об объектах Минобороны.

Ранее россиянина арестовали за оформление более тысячи сим-карт для украинской разведки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
