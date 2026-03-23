В аэропорту задержали казанца, летевшего к террористам

Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Казани при попытке вылететь за границу. Об этом сообщил Telegram-канал «В Татарстане поймут».

По данным источника, мужчину задержали прямо в аэропорту. Как уточняется, он собирался пересечь границу, чтобы вступить в террористическую организацию.

Следствие установило, что житель Казани оказался под влиянием радикальной идеологии после переписки с вербовщиком из запрещенной группы.

До этого гражданину России Игорю Кульженкову, передававшему Киеву данные об объектах Минобороны РФ, вынесли приговор. По данным ФСБ, мужчину задержали в марте 2025 года. Следствие установило, что в сентябре 2024 года он через Telegram сам вышел на связь с представителем украинских спецслужб.

В ходе переписки мужчина согласился на сотрудничество, направленное против безопасности России. По заданию куратора Кульженков собирал и передавал сведения об объектах Минобороны.

Ранее россиянина арестовали за оформление более тысячи сим-карт для украинской разведки.