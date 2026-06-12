Испанец пытался провезти 22,5 кг наркотиков через аэропорт Стамбула

В аэропорту Стамбула задержали гражданина Испании, у которого в чемодане нашли 22,5 кг марихуаны. Об этом сообщает портал İstanbul Gazetesi.

Инцидент произошел во вторник, 9 июня. По данным издания, сотрудники таможни заранее отслеживали подозрительного пассажира. В зоне выдачи багажа его опознали, доставили в таможенный отдел и провели досмотр. Рентгеновский аппарат показал содержимое — внутри сумок оказалась марихуана. Рыночную стоимость изъятого оценили примерно в 20 млн 300 тыс. турецких лир (почти 32 млн рублей). Подозреваемого задержали, после допроса доставили в суд, где арестовали и приговорили к тюремному заключению, уточняется в материале.

До этого в Дагестане сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз почти 130 кг наркотика под видом импортного укропа. Во время досмотра партии зелени, ввезенной автомобильным транспортом, на дне коробок обнаружили пакеты с растительным веществом, похожим на марихуану. Всего изъяли 129 кг.

Ранее водитель засунул наркотики внутрь овцы и поплатился.