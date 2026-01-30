В российский регион пытались провезти почти 130 кг наркотика под видом укропа

В Дагестане пресекли ввоз около 130 кг наркотика под видом укропа

В Дагестане сотрудники местного управления Россельхознадзора пресекли ввоз почти 130 килограммов наркотика под видом импортного укропа. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля на СВХ «Виадук» предотвращен ввоз 129 килограммов наркотического средства», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что во время досмотра сотрудником управления партии импортного укропа, ввезенного автомобильным транспортом, были обнаружены пакеты с растительным веществом, имеющим сходство с марихуаной. Они были спрятаны на дне коробок с укропом.

Также сообщается, что информацию передали в УФСБ России по Дагестану. Сотрудники ведомства досмотрели всю партию поступившей из-за рубежа продукции. Пакеты с растительным веществом были опечатаны и изъяты, а пробы направлены на дальнейшую экспертизу.

До этого в Москве задержали 11 человек, подозреваемых в ведении нелегального бизнеса по продаже наркотиков на 25 млн рублей.

Ранее в России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии.