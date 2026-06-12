Выросло число уничтоженных на подлете к Москве дронов

Собянин: сбиты два дрона, летевших на Москву

Два беспилотника, летевшие на Москву, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

Как подсчитал ТАСС, за последний час на подлете к столице силы ПВО перехватили четыре дрона, сорвав, таким образом, 25-ю попытку атаковать город беспилотниками.

До этого сообщалось, что за день Москву пытались атаковать более 20 вражеских дронов.

Министерство обороны РФ информировало, что в ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины над 16 регионами страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.