Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Выросло число уничтоженных на подлете к Москве дронов

Собянин: сбиты два дрона, летевших на Москву
Сергей Бобылев/РИА Новости

Два беспилотника, летевшие на Москву, были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

Как подсчитал ТАСС, за последний час на подлете к столице силы ПВО перехватили четыре дрона, сорвав, таким образом, 25-ю попытку атаковать город беспилотниками.

До этого сообщалось, что за день Москву пытались атаковать более 20 вражеских дронов.

Министерство обороны РФ информировало, что в ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины над 16 регионами страны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!