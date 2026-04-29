Война США и Израиля против Ирана
Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России

Владимир Зеленский/Telegram

Украина увеличивает дальность ударов по территории России. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Расстояние по прямой — более 1500 километров. Будем увеличивать соответствующие дистанции», — написал политик.

До этого Герой России, генерал-майор Сергей Липовой раскрыл схему атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. По его словам, украинские дроны завозят в РФ обманным путем, возможно, в разобранном состоянии. Затем используют их для ударов по промышленным объектам. Предположительно, эти БПЛА запускаются из глухих районов, которые не просматриваются радиолокационными станциями. Подобные атаки Украина проводит постоянно, отметил Липовой.

Кроме того, по его словам, технические возможности беспилотников, которые передаются Украине странами ЕС и НАТО, позволяют атаковать объекты из регионов, подконтрольных ВСУ.

29 апреля ВСУ впервые атаковали пригород Перми. В результате удара БПЛА начался пожар на промышленной площадке. Из-за возгорания Пермь заволокло густым дымом, жители города сообщили о «черном дожде» — предположительно, в осадках замечены следы пепла. Одновременно с этим ВСУ также пытались атаковать предприятия в Оренбургской области — жители Орска рассказали, что слышали несколько взрывов над городом. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее ВСУ начали применять бесшумные беспилотники, которые совмещают свойства самолета и вертолета.

 
