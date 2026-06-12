Выросло число уничтоженных на подлете к Москве дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один дрон, пытавшийся совершить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
Согласно его информации, это второй за последние полчаса беспилотник, который сбили системы ПВО на подлете к российской столице.
Как уточняет ТАСС, всего за день силами ПВО были сорваны атаки 23 беспилотников, которые летели на Москву.
До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины над 16 регионами страны. В частности, дроны были обезврежены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Смоленской и другими областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.