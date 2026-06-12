Выросло число уничтоженных на подлете к Москве дронов

Собянин сообщил, что силы ПВО сбили за полчаса два летевших на Москву БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один дрон, пытавшийся совершить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

Согласно его информации, это второй за последние полчаса беспилотник, который сбили системы ПВО на подлете к российской столице.

Как уточняет ТАСС, всего за день силами ПВО были сорваны атаки 23 беспилотников, которые летели на Москву.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 12 июня силы ПВО сбили 231 беспилотник Вооруженных сил Украины над 16 регионами страны. В частности, дроны были обезврежены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Курской, Смоленской и другими областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.