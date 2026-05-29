Аксенов: с 30 мая в Крыму ограничат продажу бензина АИ-95
Мария Девахина/РИА Новости

В Крыму с 30 мая ограничат продажу бензина марки АИ-95. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в одни руки будут отпускать не более 20 литров в сутки.

«Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки», — написал он.

Как отметил глава республики, на сайте министерства топлива и энергетики республики Крым можно найти все актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии.

Аксенов также попросил жителей полуострова не создавать ажиотаж и не приобретать бензин впрок.

До этого сообщалось, что в Севастополе ввели ограничение на продажу топлива — не более 20 литров на один автомобиль. Мера коснулась заправок сети ТЭС на фоне перебоев с поставками. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей не создавать искусственный ажиотаж.

Он также заявил, что правительство города и руководство Крыма делают все возможное, чтобы быстро нормализовать ситуацию. Контроль за поставками топлива на полуостров осуществляют министерство энергетики и министерство транспорта России.

Ранее в России начали обсуждать ограничения на экспорт дизельного топлива и авиакеросина.

 
