Аксенов рассказал о распределении поступающего на Крымский полуостров бензина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил на своей странице в мессенджере «Макс», что все поступающее на полуостров топливо распределяется между Крымом и Севастополем.

По словам главы республики, органы власти координируют действия по данному вопросу с правительством Севастополя.

«Бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения», — написал Аксенов.

По его словам, 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики Крыма будет размещена интерактивная карта, позволяющая жителям республики в каждом муниципалитете находить автозаправочные станции с топливом.

30 мая Аксенов сообщил о введении в Крыму ограничения на продажу бензина марки АИ-92. Он указал, что с 31 мая бензин марки АИ-95 в приоритетном порядке будут продавать для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. Он также отметил, что на автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 будет осуществляться только по талонам.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на бензине летом.